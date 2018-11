La Juventus non smette di pensare a Pogba: sono pronti 80 milioni di euro per convincere lo United e riportarlo a Torino

La Juventus mantiene l’attenzione su Pogba, visti anche i recenti infortuni in mezzo al campo. Lo stesso centrocampista francese ha capito di aver sbagliato a lasciare una squadra in crescita, come il club di Agnelli, per tornare al Manchester United. I Red Devils non sono più l’ambiente vincente in cui c’era Ferguson e si preparano all’ennesima rivoluzione. Pogba, però, non vuole perdere altro tempo, vista la sua voglia di vincere trofei.

Alla Juventus lo sanno bene e stanno preparando una strategia: la sensazione è che lo United non voglia perdere troppo rispetto all’investimento fatto nel 2016. I bianconeri, considerando la necessità di rinforzare il centrocampo e i ritorni economici dal punto di vista del marketing, non si farebbero problemi a versare circa 80 milioni di euro. Sulla sorta di quanto fatto con Ronaldo, sarebbero pronti ad accogliere non solo un grande giocatore, ma anche un eccezionale uomo immagine.