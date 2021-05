Calciomercato Juventus, ancora prestito per Nicolussi Caviglia: i dettagli

Nicolussi Caviglia Juve: il centrocampista di proprietà dei bianconeri potrebbe tornare al Parma, in Serie B

Sono diversi i giocatori di proprietà della Juventus attualmente in prestito che rientreranno alla base. Tra questi c’è Nicolussi Caviglia, out con il Parma per tutto il 2021 a causa della rottura del legamento crociato.

Come riportato da Gazzetta.it, il futuro del centrocampista classe 2000 potrebbe ancora essere al Parma, retrocesso in Serie B ma con ambizioni di risalita immediata. Il giocatore potrebbe tornare in Emilia attraverso la formula del prestito.