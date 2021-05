La rivelazione: «Totti aggancio per Buffon alla Roma»

Tiene banco l’addio di Buffon alla Juventus a fine stagione: ecco le dichiarazioni su un suo possibile passaggio alla Roma

Matteo Marani, dagli studi di Sky Sport, ha risposto alla domanda su un possibile passaggio di Buffon alla Roma di Mourinho.

«Un aggancio potrebbe essere Francesco Totti. Sappiamo che già da tempo la sirena giallorossa suonò per lui. Penso che il suo discorso sia onesto: deve capire se la proposta che arriva lo fa sentire vivo e gli permette le emozioni che ha diritto ad avere. Parliamo di una leggenda dello sport, noi forse capiremo soltanto tra qualche anno cosa ha rappresentato questo portiere nella storia del calcio italiano e del calcio mondiale. Per la Juventus capisco cosa possa essere stato: è andato da migliore del mondo e campione del mondo in Serie B. Mi auguro che questo addio avvenga nel modo migliore, con la celebrazione che merita: siamo di fronte a un monumento mondiale dello sport. Con Zoff e Yashin siamo di fronte alla storia».