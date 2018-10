Calciomercato Juventus, Paratici spettatore a Psg-Lione: tre obiettivi

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo Fabio Paratici in missione a Lione: fari puntati su tre profili, ecco di chi si tratta

Mancano poco meno di tre mesi all’apertura della sessione di mercato invernale, Juventus al lavoro per individuare i rinforzi ideali per la formazione di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, ieri il direttore sportivo Fabio Paratici era a Parigi per assistere a PSG-Lione: calciomercato Juventus, tre profili nel mirino…

Il quotidiano torinese rivela che sono tre i calciatori sul taccuino del nuovo direttore dell’area sport bianconera: parliamo del terzino sinistro Mendy e dei talentuosi centrocampisti Aouar e Ndombele. In particolare quest’ultimo, esploso alla corte di Genesio lo scorso anno, fa gola a numerosi top club europei: Vecchia Signora vigile…