Milinkovic-Savic alla Juventus, si può: fattore Jorge Mendes

Calciomercato Juventus, l’arrivo di Sergej Milinkovic-Savic non è più un’utopia: entra in gioco il fattore Jorge Mendes, ecco le ultime

Dopo lo sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo, niente è più impossibile per la Juventus. I bianconeri sono già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione e la dirigenza sta pianificando un colpaccio per il centrocampo: l’obiettivo numero uno è Sergej Milinkovic-Savic, stella della Lazio e della nazionale serba.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, può entrare in gioco il fattore Jorge Mendes: i rapporti sono ottimi dopo l’affare Cr7 e Fabio Paratici è pronto a collaborare con il super agente portoghese per strappare a Claudio Lotito il classe 1995. Una trattativa non semplice, viste le esose richieste del numero uno biancoceleste, ma c’è più di una possibilità…