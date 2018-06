Calciomercato: Miralem Pjanic nel mirino di Barcellona e Real Madrid. Il centrocampista potrebbe lasciare la Juventus, interessata a Milinkovic-Savic

Calciomercato Juventus: dalla Spagna arrivano conferme sull’interesse di Barcellona e Real Madrid per Miralem Pjanic. Come riporta Mundo Deportivo, i contatti tra blaugrana e bianconeri per il centrocampista bosniaco hanno subito un’accelerata nelle ultime ore. La Juventus, dal canto suo, potrebbe sacrificare il suo giocatore per far cassa e arrivare al grande obiettivo delll’estate: Milinkovic-Savic.

Il grande scoglio nella trattativa tra Barça e Juve è l’interesse del Real Madrid per il centrocampista, coi bianconeri che cercheranno di alzare al massimo la cifra per la cessione del giocatore. Sul bosniaco è invece smorzato l’interesse di Manchester United e Manchester City.