Gli agenti del centrocampista del Monaco, Youri Tielemans, avrebbero proposto il giocatore alla Juventus

Non è una sorpresa che la Juventus sia in cerca di un centrocampista di spessore così da consentire ai bianconeri di conquistare la Champions League e piazzarsi nella top 5 d’Europa. La dirigenza della Vecchia Signora ha già messo nel mirino una lista di top player che puntellerebbero in maniera definitiva un centrocampo già molto forte. I giocatori in questione sono due in particolare: Paul Pogba del Manchester United e Adrien Rabiot del Paris Saint Germain. A questa lista sembra si sia aggiunto un altro centrocampista molto interessante: Youri Tielemans, attualmente in forza al Monaco.

Secondo quanto riportato da Le10Sports, sarebbe stato l’entourage del giocatore belga a proporlo al club alla Juventus. Un talento molto interessante, dati anche i suoi ventun anni d’età, che è seguito da diverse società europee. In questo momento la valutazione del calciatore si aggirerebbe intorno ai 25-30 milioni di euro, investimento da non sottovalutare.