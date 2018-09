Calciomercato, Juventus: Rabiot chiede un ingaggio monstre

Il centrocampista del Paris Saint Germain, Adrien Rabiot sembra intenzionato a lasciare il club, ma chiede un ingaggio molto alto

Uno degli uomini di mercato del momento è sicuramente il centrocampista del Paris Saint Germain, Adrien Rabiot. Il giocatore con un contratto in scadenza, a meno di clamorose sorprese, non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il club francese e sta valutando la sua prossima destinazione. Per queste ragioni sulle sue tracce sono finite le società europee più blasonate tra cui anche diverse italiane (Juventus su tutte) che non vogliono lasciarsi sfuggire l’occasione di acquistare a parametro zero un giocatore del suo calibro.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, i club che vogliono in rosa Rabiot dovranno sborsare una cifra consistente per l’ingaggio del francese. Il giocatore, classe 1995, secondo il giornale spagnolo, difatti, vorrebbe un contratto da 10 milioni di euro a stagione, oltre il triplo dello stipendio attualmente percepito al PSG (3,1 milioni di euro).