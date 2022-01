UFFICIALE – Juventus, Ramsey ceduto ai Glasgow Rangers

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ramsey ai Glasgow Rangers: è ufficiale il prestito del centrocampista gallese. La nota della Juventus e i dettagli

La Juventus con un comunicato ha ufficializzato la cessione di Aaron Ramsey al Glasgow Rangers. La nota del club:

COMUNICATO – «Aaron Ramsey concluderà la stagione con la maglia dei Glasgow Rangers. Il centrocampista si trasferisce infatti al club scozzese con la formula del prestito

Arrivato dall’Arsenal nel 2019, Ramsey sveste la maglia bianconera dopo 70 presenze, impreziosite da sei reti, di cui una messa a segno in Champions League, nella trasferta in casa della Lokomotiv Mosca, e cinque in campionato contro Verona, SPAL e Inter, Sassuolo e Sampdoria. La più importante, forse, è quella messa a segno contro l’Inter l’8 marzo 2020, in un Allianz Stadium per la prima volta vuoto a causa della pandemia. In quel match per altro, oltre al gol, Ramsey firmò anche l’assist per la splendida rete di Dybala che valse il definitivo 2-0.