Il Real Madrid vuole strappare alla Juventus il talento argentino Paulo Dybala attualmente non in splendida forma

Le dichiarazioni di ieri del presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, sul gioiello della Juventus, Paulo Dybala sembrano aver trovato un riscontro. Il patron rosanero ha dichiarato che l’attaccante argentino interessa a varie società spagnole e, molto probabilmente, durante il calciomercato di gennaio il giocatore saluterà l’Italia per approdare in Liga. Oggi, secondo quanto riportato dal portale Don Balon, il Real Madrid sarebbe pronto a fare follie per la Joya che in questo inizio di stagione ha stentato a trovare la forma perfetta. Dybala, difatti, ha giocato solo 100 dei 270 minuti disputati dalla Juventus, non incidendo mai sugli equilibri della squadra e, anche contro il Sassuolo nel prossimo match di campionato, potrebbe ritrovare la panchina.

Il presidente delle Merengues Florentino Perez vuole, dunque, approfittare della situazione e sembra che stia preparando una maxi offerta da presentare alla dirigenza bianconera a gennaio: 120 milioni di euro. Una cifra che potrebbe far vacillare la società e convincerla a cedere il giocatore, acquistato dal Palermo nell’estate del 2015 per la cifra di 40 milioni di euro, bonus inclusi.