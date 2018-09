Zamparini su Dybala: «Penso che a gennaio lascerà la Juventus»

Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, ha parlato del suo ex giocatore Paulo Dybala, adesso in forza alla Juventus

Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, è intervenuto ai microfoni del programma radiofonico Maracana trasmesso da RMC Sport. Il patron della squadra rosanero è tornato a parlare del suo pupillo Paulo Dybala che ha lasciato i siciliani per approdare alla Juventus durante l’estate del 2015. La Joya non è in un momento di massima forma e nelle prime tre giornate di campionato è rimasto due volte in panchina, in merito Zamparini ha affermato: «Ogni volta che Dybala resta fuori piango. Quando resta in panchina è per il fenomeno Allegri. Allegri venga ad allenare il Palermo e a fargli vincere lo scudetto, perché è facile fare il fenomeno con la Juventus».

Inoltre il presidente del Palermo ha voluto parlare del futuro dell’attaccante argentino: «Ho mandato un messaggio due anni fa a Dybala e gli avevo consigliato di andare in Spagna, dove si gioca il calcio e di non andare in Italia. Ci andrà perché la Juventus vuole incassare cento, centoventi milioni. A gennaio penso che andrà via, in Spagna. Ha richieste dalla Spagna e dall’Inghilterra. La Juventus -ha concluso Zamparini– possiede in rosa tanti campioni, ovviamente è difficile far giocare tutti: sicuramente è un triste non veder giocare un fenomeno come lui»