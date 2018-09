Dybala è un caso: seconda panchina, a Parma gioca Bernardeschi

Paulo Dybala non è al 100% e non partirà dall’inizio. Allegri punta sul 4-3-3 con la Joya in panchina: le ultimissime

Paulo Dybala in panchina per la seconda volta consecutiva: non è un caso ma poco ci manca! Si discuterà molto delle decisioni di Allegri durante la sosta per le Nazionali. La Joya ha iniziato dal 1′ minuto contro il Chievo e non ha inciso. Poi la panchina contro la Lazio, nemmeno un minuto in campo. La Juventus scenderà in campo al Tardini di Parma e il tecnico bianconero sembra intenzionato a lasciare nuovamente fuori il suo numero 10. Paulo non è al 100%, non ha convinto pienamente Max, che dovrebbe puntare sul 4-3-3 con Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic.

Niente 4-2-3-1, probabile il 4-3-3 con Khedira ancora una volta titolare in mezzo al campo, preferito ad Emre Can. Il tedesco ex Liverpool sembrava aver vinto il ballottaggio con l’ex Real, difeso dal tecnico in conferenza, ma a spuntarla dovrebbe essere ancora una volta Sami, affiancato da Pjanic e Matuidi. In difesa sicuri di una maglia da titolare Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. L’unico dubbio riguarda il ballottaggio Cuadrado-Cancelo che dovrebbe essere vinto dal portoghese. Questo il probabile 4-3-3 di Allegri che non prevede Paulo Dybala dal 1′ minuto: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.