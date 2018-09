La dirigenza della Juventus avrebbe aggiunto alla lista dei centrocampisti da seguire il portoghese del Bayern di Monaco, Renato Sanches

Sembra allungarsi la lista della spesa presente sul taccuino del direttore sportivo della Juventus, Beppe Marotta. L’obiettivo principale della dirigenza bianconera, secondo le ultime indiscrezioni, è quello di acquistare durante la prossima finestra di mercato un centrocampista di livello: lo staff della Vecchia Signora è a lavoro per sondare i vari profili. I sogni in cima alla lista di Marotta rimangono Rabiot e Pogba, ma la lista sembra non essersi ridotta ai due centrocampisti francesi. Ai profili che vengono tenuti d’occhio dalla Juventus, oggi sembra essersene aggiunto uno nuovo: Renato Sanches del Bayern di Monaco.

Il centrocampista portoghese, secondo la stampa tedesca, piace ai bianconeri i quali avrebbero intenzione di acquistarlo anche tramite l’aiuto dello staff del suo procuratore Jorge Mendes –agente anche di Cristiano Ronaldo-. Il giocatore ha attualmente ancora tre anni di contratto con i bavaresi ed un valore del cartellino che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.