Barzagli, futuro da scrivere: rinnovo o ritiro

Classe 1981, Andrea Barzagli è in scadenza 30 giugno 2018 ma il suo futuro alla Juventus è tutto da scrivere: tra rinnovo di contratto e ritiro dal calcio giocato, le ultime

Arrivato alla Juventus nel gennaio 2011, Andrea Barzagli è stato uno dei punti di riferimento della striscia vincente della Juventus. Classe 1981, il centrale difensivo ha raccolto 29 presenze in stagione tra Serie A e Champions League, perlopiù da subentrato, e non è stata ancora fatta chiarezza sul suo futuro. Trentasette anni a maggio, il numero 15 è in scadenza 30 giugno 2018…

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sono due le strade possibili: il rinnovo fino al 30 giugno 2019 con la Juventus o il ritiro: secondo la Rosea, il calciatore non ha intenzione di prendere in considerazione la possibilità di vivere un’avventura all’estero o con un altro club di Serie A. Al termine della stagione le parti si riuniranno: attesi aggiornamenti nelle prossime settimane…