Pavard, niente Roma o Juventus: va al Bayern Monaco

Protagonista al Mondiale con la maglia della Francia, Benjamin Pavard è pronto a dare l’addio allo Stoccarda: il terzino firma col Bayern Monaco

E’ pronto a fare il salto di qualità Benjamin Pavard. Ex Lille, il terzino destro è reduce da un’ottima stagione con la maglia dello Stoccarda, prestazioni che gli sono valse la convocazione in Nazionale francese per il Mondiale di Russia 2018. Deschamps lo ha sempre schierato dal 1′ e le sue performance hanno attirato l’interesse dei top club…

Nelle ultime settimane Roma e Juventus lo hanno monitorato con grande interesse, ma il futuro del classe 1996 sarà ancora in Bundesliga: secondo il Kicker, è tutto fatto per il suo trasferimento al Bayern Monaco, che sborserà i 35 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria.