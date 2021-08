Juventus, Ronaldo via nel 2022? C’è il Psg per la prossima estate

Ronaldo PSG, non subito: ma occhio alla firma a gennaio. Le ultime sul chiacchierato futuro dell’attaccante portoghese

Nelle ultime settimane di mercato il Real Madrid proverà a dare l’ultimo disperato assalto a Kylian Mbappé. Secondo Tuttosport resta difficile però che Cristiano Ronaldo possa prendere il suo posto a Parigi. Il portoghese vorrebbe onorare il contratto con la Juve per poi liberarsi a parametro zero nel giugno 2022. A quel punto il PSG sarebbe una papabile destinazione.

Ma Ronaldo è contento di restare alla Juve? Probabilmente no, anche se non considera i bianconero un ripiego ed è come sempre molto stimolato. Il rapporto con Allegri è stato riallacciato in modo più positivo rispetto al passato. Anche un’eventuale firma a gennaio col PSG (come da regolamento per i giocatori in scadenza) non distrarrebbe CR7 dai suoi obiettivi in bianconero. Intanto nelle ultime ore si è tornato a parlare anche di Manchester City e Real Madrid.

