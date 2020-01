Calciomercato Juventus, avanza l’idea dello scambio De Sciglio-Kurzawa

Calciomercato Juventus, possibile scambio tra De Sciglio e Kurzawa: si cerca di limare le differenze tra le richieste delle due società

Non è finito ancora il mercato della Juventus. Dopo Kulusevski, che arriverà solo a giugno, sembra essere sempre più vicino anche l’arrivo di Kurzawa. Come riporta la Gazzetta dello Sport l’idea è quello di uno scambio tra il calciatore del Psg e quello bianconero Mattia De Sciglio.

Le società lavorano per smussare le differenze ma intanto il giocatore non è stato convocato per il prossimo impegno della squadra di Tuchel contro il Lille.