Calciomercato, Klopp nega l’interesse per Haaland: «Numeri folli»

Calciomercato, l’allenatore del Liverpool Klopp nega l’interesse per Haaland: «Numeri folli. Non voglio averci niente a che fare»

Jurgen Klopp si smarca dalle voce che vorrebbero il Liverpool interessato a Erling Haaland. Ecco le sue nette parole rilasciate a Bild.

KLOPP – «Nessuna possibilità! Non ci andremo. I numeri di cui si parla sono semplicemente folli: non avremo nulla a che fare con questo. Ad essere onesto, non voglio avere niente a che fare con questo. Non è divertente».