Lazio, ballottaggio in porta: duello Carnesecchi-Sergio Rico

Calciomercato Lazio, restano solo due i profili seguiti per la porta della prossima stagione: duello Carnesecchi-Sergio Rico

La Lazio ha esaminato i profili per la porta e si è ridotta ad un ballottaggio a due: Carnesecchi e Sergio Rico.

Sarri la sua preferenza l’ha puntata sull’italiano dell’Atalanta, che lo valuta attorno ai 15 milioni. Sergio Rico per costi sarebbe più abbordabile visto che il PSG lo valuta tra i 4 e i 5 milioni. Difficile arrivino entrambi, ma con Strakosha in uscita e Reina a scadenza non è da escludere la possibilità. Lo riporta il Corriere dello Sport.