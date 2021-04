Calciomercato Lazio: Conte vuole Milinkovic-Savic. Il piano dell’Inter

Calciomercato Lazio, l’Inter sfiora lo Scudetto e sogna Milinkovic-Savic: il serbo è in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte

Il campionato non si è ancora concluso, ma le voci di mercato iniziano già a rimbalzare. Mentre l’Inter prepara la festa Scudetto, pensa già alla squadra che sarà e – per farlo – guarda anche in casa Lazio. L’oggetto del desiderio? Il solito Milinkovic-Savic. Con la nuova veste cucita da Inzaghi, il serbo ha praticamente completato la sua evoluzione di giocatore chiave: determinante in fase di copertura e letale in quella avanzata.

Stando a quanto riferito dal giornalista Claudio Raimondi a Pressing Serie A, il centrocampista sarebbe finito in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte per colmare il vuoto lasciato dall’eventuale partenza di Eriksen. I sogni dell’allenatore nerazzurro, però, potrebbero infrangersi contro le richieste della Lazio.