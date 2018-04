Calciomercato Lazio, le ultime prima della sfida con la Sampdoria. Piacciono Cristante dell’Atalanta e Marcano del Porto, ma il ds Tare si smarca

La Lazio è pronta per la sfida con la Sampdoria in Serie A, ma non per il calciomercato. Questo è quanto trapela dalle parole del direttore sportivo Igli Tare che, con un po’ di buona pretattica, ha glissato sugli obiettivi laziali. Si parla di Bryan Cristante così come di Ivan Marcano, sia il centrocampista dell’Atalanta sia il difensore del Porto sono nell’agenda di Tare. Il ds laziale, però, fa lo gnorri: «Marcano non lo conosco, davvero. Cristante? Non è il tempo per parlare di mercato. La programmazione c’è, ma nessuno dei nomi usciti finora è nei nostri pensieri».

Le parole a Mediaset Premium di Tare fanno pensare a altri nomi per la Lazio, ma voci vicine all’ambiente biancoceleste confermano l’interesse per Cristante e Marcano. Il giocatore dell’Atalanta piace molto anche a altre squadre in Serie A, come la Juventus e l’Inter. Il difensore del Porto è in scadenza di contratto e potrebbe essere un colpo in sostituzione di Stefan de Vrij, pronto a lasciare la Lazio alla fine del suo attuale accordo, ovvero a giugno. La Lazio lavora sotto traccia.