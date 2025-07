Calciomercato Fiorentina, Giovanni Galli: «Kean, segui questo consiglio. Se dovrà essere sostituito c’è un attaccante migliore di Piccoli»

Calciomercato Fiorentina, Giovanni Galli non ha dubbi: «Kean, segui questo consiglio. Se dovrà essere sostituito c’è un attaccante…». Le parole

Il futuro dell’attacco della Fiorentina è un rebus complesso, con il destino di Moise Kean al centro di un vortice di incertezze e voci di mercato. A fare il punto sulla delicata situazione è una voce autorevole del mondo viola, l’ex portiere e dirigente Giovanni Galli, che in un’intervista a Lady Radio ha offerto la sua lucida analisi, dispensando consigli all’attaccante e delineando i profili dei possibili sostituti. Le sue parole descrivono un mercato imprevedibile, dove anche le situazioni che sembrano definite possono cambiare in un istante.



Galli parte proprio da Kean, suggerendo al giocatore la via del silenzio in un momento così delicato, per evitare che ogni parola venga strumentalizzata.



IL CONSIGLIO A KEAN – «Kean fa bene a non parlare. Qualsiasi parola adesso può essere interpretata o letta in tanti modi diversi. Anche in ritiro parlerei solo del passato, non del presente. Il consiglio è quello di stare tranquillo e godersi la vacanza».

Galli evoca poi il rischio di un rinnovo che potrebbe non bastare a garantire la permanenza, citando un precedente illustre: «Quello che è successo con De Gea potrebbe ripetersi con Kean con il rinnovo, ma niente potrà darti la sicurezza che non arrivi qualcuno a cambiare le carte in tavola per l’attaccante».

Un monito che sottolinea l’imprevedibilità del mercato. Infine, l’ex dirigente analizza i possibili sostituti, tracciando una netta differenza tra i profili e svelando una sua preferenza personale per l’attacco viola.



I POSSIBILI SOSTITUTI E IL SUO PREFERITO – «Piccoli ha caratteristiche ben specifiche, c’è tanta differenza tra lui e Kean. È più forte di testa per esempio, ma non ha la stessa forza di Kean negli ultimi 20 metri. A me, tra i calciatori italiani, piace molto Pinamonti: ha girato tanto, ma ha anche dato risposte ed è nell’età giusta per il salto di qualità».