Calciomercato Lazio, Kepa sempre nel mirino: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il nome di Kepa continua a rimanere in orbita Lazio per la prossima estate. Le ultime sul calciomercato biancoceleste

Kepa è un nome che, oramai da qualche mese, è in orbita Lazio. I biancocelesti d’altronde sono alla ricerca di un portiere, visto l’addio di Strakosha che è ormai quasi certo.

Lo spagnolo d’altronde è ormai una riserva, seppur di lusso, al Chelsea, pur avendo giocato nelle ultime settimane per l’assenza di Mendy, impegnato in Coppa d’Africa. Il 27enne, come ribadito dal Sun , parer destinato a salutare in estate. E i biancocelesti restano alla finestra.