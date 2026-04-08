Calciomercato Lazio, accelerata biancoceleste per Leite! Ma due squadre in Serie A restano in corsa

Calciomercato Lazio, affondo per Diogo Leite: biancocelesti avanti, ma due club di A restano in corsa. Le ultimissime

Il calciomercato estivo entra nel vivo e uno dei nomi più richiesti per la difesa è quello di Diogo Leite. Il centrale portoghese classe 1999 ha deciso di non rinnovare il contratto con l’Union Berlino, chiudendo un ciclo di quattro anni e circa 130 presenze. Cresciuto nel Porto e passato anche dal Braga, il difensore mancino è pronto a una nuova sfida. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, non ci sono margini per un ripensamento: Leite valuterà ora il progetto tecnico più convincente.

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La crescita in Bundesliga e l’interesse del Dortmund

In Germania il suo profilo è molto apprezzato. Dopo aver condiviso lo spogliatoio con Leonardo Bonucci e Robin Gosens, Leite è finito nel mirino del Borussia Dortmund, che lo considera ideale per rinforzare la retroguardia grazie alla sua duttilità: può giocare sia in una linea a quattro sia come braccetto in una difesa a tre.

La Serie A si muove: Lazio in prima fila

Anche l’Italia osserva con attenzione. La Lazio è il club più attivo: dopo un primo sondaggio a gennaio, i biancocelesti sono tornati a informarsi nelle ultime settimane. Ma la concorrenza è forte: Milan e Fiorentina restano alla finestra, pronte a inserirsi se si aprisse uno spiraglio.

Il futuro di Leite tra ambizione e mercato

Nonostante i contatti già avviati in Bundesliga e Serie A, il difensore non ha ancora preso una decisione definitiva. Diogo Leite vuole scegliere con calma la destinazione che possa rappresentare la svolta della sua carriera. Tra il pressing della Lazio, l’interesse del Milan e le sirene del Dortmund, il suo nome è destinato a restare caldo nelle prossime settimane.