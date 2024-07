Calciomercato Lazio, indiscrezione CLAMOROSA: Lotito tenta il COLPACCIO dall’Arsenal. Lo stato della trattativa

La Lazio continua a muoversi sul mercato. Come riportato da Gianluca di Marzio Lotito ha avviato i primi contatti con l’Arsenal per il portoghese Nuno Tavares.

Nelle scorse ore si è registrato un incontro con il suo procuratore per capire la fattibilità dell’operazione. Il ruolo del terzino, comunque, non rappresenta una questione prioritaria ma l’interesse per il ragazzo è forte.