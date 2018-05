Lucas Leiva, Glasgow Rangers pronto all’assalto: lo vuole Gerrard

Tra i protagonisti dell’ottima stagione della Lazio di Simone Inzaghi, Lucas Leiva è finito nel mirino del Glasgow Rangers: il brasiliano è una richiesta di Steven Gerrard

Tra le rivelazioni stagionali della Lazio targata Simone Inzaghi, in piena corsa per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, Lucas Leiva è tra i cardini della formazione biancoceleste. 44 presenze con 4 reti e 5 assist tra Serie A e Europa League, un ottimo ruolino che non ha fatto rimpiangere Lucas Biglia. Ma attenzione alle tentazioni di mercato…

Dall’Inghilterra infatti arrivano rumors che mettono in ansia l’ambiente biancoceleste: l’edizione odierna del The Sun rivela che il Glasgow Rangers è pronto a recapitare un’offerta alla Lazio per il cartellino del brasiliano. E c’è lo zampino di Steven Gerrard, nuovo tecnico della compagine scozzese ed ex compagno da Leiva ai tempi del Liverpool.