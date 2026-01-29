Connect with us

Calciomercato Lazio, Fabiani accelera su Mane: il difensore del Borussia Dortmund nel mirino. Le ultime novità

9 minuti ago

Filippo Mane Italia

Calciomercato Lazio, occhi su Filippo Mane: Fabiani tratta con il Borussia Dortmund. Ecco gli aggiornamenti

La Lazio continua a programmare il futuro del proprio reparto difensivo e sta volgendo lo sguardo verso giovani talenti provenienti dall’estero. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione spicca quello di Filippo Mane, difensore centrale classe 2005 attualmente al Borussia Dortmund. Come riportato dal Corriere della Sera, il nome del giovane italiano sta guadagnando sempre più spazio nelle valutazioni della dirigenza biancoceleste.

Mane rappresenta un’opzione particolarmente interessante per la Lazio, che è alla ricerca di un innesto giovane e di prospettiva. Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria e trasferitosi in Germania nel 2022, il difensore ha già collezionato cinque presenze in stagione con il Borussia Dortmund, inclusa una da titolare in Champions League contro l’Inter. Un percorso che testimonia la sua crescita e il potenziale che potrebbe esprimere nei prossimi anni.

Il quadro difensivo della Lazio è in continua evoluzione, soprattutto alla luce dell’incertezza legata al futuro di Alessio Romagnoli. Dopo aver bloccato la sua possibile partenza verso il Qatar, il club sta valutando alternative per rafforzare il reparto. In questo contesto, puntare su un profilo come quello di Mane significherebbe investire su un talento giovane, con margini di crescita importanti e la possibilità di diventare un punto fermo per le stagioni a venire

