Milinkovic-Savic, l’agente avverte: «Enorme interesse nei suoi confronti»

Crescita esponenziale per Sergej Milinkovic-Savic, finito nel mirino dei top club europei: l’agente del centrocampista della Lazio ha fatto il punto della situazione sul suo futuro

Juventus, Manchester United, Real Madrid ma non solo: i top club europei sono sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic in vista della prossima stagione. Il gioiello di proprietà Lazio è reduce da una stagione, l’ennesima, di altissimo livello: 11 reti e 4 assist in campionato, prestazioni di qualità che non sono passate inosservato. E il suo agente, oltre a ribadire che non c’è alcun accordo con nessuno, ha sottolineato il grande interesse nei confronti del classe 1995…

Ecco le parole di Mateja Kezman a RMC Sport: «Per quanto riguarda il futuro di Sergej, devo dire innanzitutto che la Lazio sta assumendo una grande importanza negli ultimi anni a livello internazionale. Ora si sta giocando la qualificazione in Champions League, la società e i giocatori hanno bisogno di serenità». Sottolinea, infine, l’agente: «Ciò che posso dire è che in questo momento non c’è alcun accordo con nessun club, ma posso dire che l’interesse nei confronti del ragazzo è enorme».