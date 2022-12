Calciomercato Lazio, nuovo ostacolo per l’arrivo di Pellegrini. Ultime

Calciomercato Lazio, nuovo ostacolo per l’arrivo di Luca Pellegrini in biancoceleste: le ultime sulla trattativa

Nuovo capitolo della vicenda legata al possibile trasferimento di Luca Pellegrini alla Lazio già in occasione del prossimo mercato di gennaio. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport infatti, l’Eintracht Francoforte avrebbe sostanzialmente concesso il via libera per il terzino sinistro, voglioso di tornare in Italia nelle prossime settimane per approdare alla corte di Sarri.

Tuttavia sarebbe la stessa Juventus, proprietaria del cartellino del ragazzo, a bloccare l’operazione. Pellegrini infatti si trasferirebbe nella Capirale con la stessa formula col quale in estate aveva raggiunto il club tedesco, ovvero quella del prestito secco con ingaggio (3 milioni di euro netti) pagato a metà coi bianconeri. Una soluzione che non piace moltissimo dalle parti di Torino.