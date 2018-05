Calciomercato Lazio, per l’attacco rispunta il nome di Gianluca Lapadula. Possibile un ritorno dell’esperto portiere Albano Bizzarri

Calciomercato Lazio, si entra nel vivo. A pochi giorni dall’apertura della sessione di trasferimenti estiva, il club biancoceleste ha le idee chiare. Sevono rinforzi in tutti i reparti, dalla difesa all’attacco; per il reparto arretrato, dopo la cessione di de Vrij, i nomi che si fanno sono quelli di Kamil Glik (Monaco) e Holger Badstuber (in procinto di svincolarsi dallo Stoccarda). Non solo, perchè si pensa anche alla porta: come si legge su La Gazzetta dello Sport, c’è l’esigenza di un nuovo portiere, che potrebbe configurarsi in Albano Bizzarri. L’estremo difensore argentino, ora in forza all’Udinese, potrebbe così tornare alla Lazio dopo l’esperienza dal 2009 al 2013.

Capitolo centrocampo: continua a piacere Cristante, ma la concorrenza di Juventus e Roma sta complicndo la trattativa. Salgono invece le quote di Milan Badelj, così come quelle di Alfred Duncan. Infine, gli attaccanti: i nomi nella lista di Tare sono principalmente due e corrispondono a vecchi obiettivi biancocelesti. Potrebbero arrivare Sardar Azmoun, iraniano del Rubin Kazan e Gianluca Lapadula, per cui la Lazio si era già mossa l’estate scorsa e due anni fa.