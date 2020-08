Calciomercato Lazio, se non arriva David Silva parte l’assalto a De Paul

Calciomercato Lazio: Rodrigo De Paul sarebbe l’alternativa a David Silva

La Lazio attende ancora David Silva, ma si guarda anche intorno alla ricerca dell’alternativa nel caso in cui la trattativa non dovesse andare a buon fine. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, se lo spagnolo non dovesse arrivare i biancocelesti si fionderanno su Rodrigo De Paul.

Per l’argentino dell’Udinese, però, l’affare non sarebbe per nulla semplice con il club friulano chiede una somma vicina ai 30 milioni di euro.