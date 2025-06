Calciomercato Lecce, tifosi preoccupati per la possibile cessione di quel giocatore. La situazione! - Calcio News 24

Calciomercato Lecce: Falcone nel mirino di Juventus e Torino, futuro in bilico. Ecco la situazione

Il Calciomercato Lecce entra nel vivo e si preannuncia come un’estate lunga e ricca di decisioni cruciali per la dirigenza salentina. Dopo aver festeggiato la terza salvezza consecutiva in Serie A, il club giallorosso ha iniziato immediatamente a pianificare la prossima stagione, con l’obiettivo dichiarato di consolidarsi ulteriormente nella massima serie e puntare a una quarta permanenza.

Una delle questioni principali che il calciomercato Lecce dovrà affrontare riguarda il futuro di Wladimiro Falcone, estremo difensore che da tre stagioni rappresenta una garanzia tra i pali. Le sue prestazioni, sempre solide e affidabili, hanno attirato l’attenzione di diversi club importanti del panorama italiano, tanto da renderlo uno dei nomi più caldi del Calciomercato Lecce.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe inserito Falcone nella lista dei candidati per il ruolo di secondo portiere alle spalle di Michele Di Gregorio, destinato a essere il titolare nella prossima stagione. Con Mattia Perin pronto a lasciare Torino, i bianconeri valutano diversi profili, tra cui Caprile (Cagliari), Provedel (Lazio) e lo stesso Falcone, che piace per affidabilità ed esperienza.

Non solo la Juventus: anche il Torino si è mosso in ottica Falcone. Il club granata, ora guidato proprio da Marco Baroni, ex allenatore del Lecce, potrebbe puntare forte sul portiere romano qualora venisse confermata la partenza di Vanja Milinkovic-Savic. Baroni conosce bene le qualità di Falcone, avendolo allenato nella stagione 2022/23, e lo vedrebbe come un profilo ideale per difendere i pali granata.

Per ora si tratta di voci, ma è evidente che il nome di Falcone ha acquisito grande peso all’interno del Calciomercato Lecce. La sua partenza, se confermata, obbligherebbe il club salentino a cercare un sostituto all’altezza, in grado di garantire continuità in un ruolo così delicato.

Il futuro del portiere resta ancora da scrivere, ma dopo tre anni in continua crescita, per Wladimiro Falcone potrebbe essere arrivato il momento di una nuova avventura. Intanto, il Lecce si prepara a tutte le eventualità, consapevole che blindare o sostituire un portiere del genere sarà una delle sfide principali di questo calciomercato.