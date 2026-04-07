Calciomercato Lecce, fari puntati su Osborne: il giovanissimo difensore ha stregato tutti contro l’Italia U19! Ecco chi è

Calciomercato Lecce, fari puntati su Osborne: il difensore classe 2008 ha stregato tutti contro l’Italia U19 con l’Irlanda! Ecco chi è

Il Lecce si muove in anticipo sul mercato e segue con grande attenzione Alfie Osborne, difensore centrale e capitano della Scozia Under 19. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il profilo del giovane centrale è finito sul taccuino di Pantaleo Corvino dopo l’ottima prestazione offerta la scorsa settimana contro l’Italia U19, gara nella quale è stato indicato come uno dei migliori in campo.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Alto un metro e 95, Osborne ha attirato l’interesse del club salentino grazie a una prova di personalità, fisicità e leadership, caratteristiche che lo rendono un profilo particolarmente interessante in prospettiva. Non c’è però soltanto il Lecce sulle sue tracce. La stessa fonte sottolinea infatti come, dopo la sfida contro gli Azzurrini, anche altri club abbiano iniziato a monitorarlo da vicino, mentre dalla Premier League sarebbero già emersi segnali di interesse da parte di società di primo piano.

Per il Lecce, si tratta di un nome da seguire con attenzione in vista delle prossime mosse di mercato.