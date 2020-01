Calciomercato Lecce: vicino l’arrivo di Barak. Le ultime

Calciomercato Lecce: sembra molto vicino l’arrivo di Barak dall’Udinese. Ecco le ultime sulla trattativa lampo tra i due club

Il Lecce starebbe per mettere a segno un colpo per rinforzare la propria mediana e tentare il tutto per tutto in ottica salvezza. I salentini sono vicinissimi all’acquisto di Antonin Barak.

Come riportato da Alfredo Pedullà, Lecce e Udinese si sarebbero accordati per un prestito secco del giocatore: Barak domani dovrebbe essere a Lecce per sostenere le visite mediche di rito.