Maurizio Sarri Chelsea, clamoroso colpo di scena: i Blues scaricano l’ex tecnico del Napoli. Il motivo? Le offese omofobe a Roberto Mancini del 2016!

Giorni di trattative, l’addio ad Antonio Conte e l’ostacolo clausola rescissoria col Napoli che sembrava ormai superato: sembrava tutto fatto per lo sbarco di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. Nelle ultime ore però ha preso corpo l’ipotesi Laurent Blanc, con l’ex tecnico del Paris Saint Germain contattato dalla dirigenza londinese per un sondaggio esplorativo. E pochi minuti fa la bomba dall’Inghilterra: secondo il The Sun, il Chelsea ha scaricato Sarri per il suo «passato controverso».

Il The Sun, sulla sua edizione online, ha fatto il punto sul futuro della panchina del Chelsea ed ha sottolineato che i Blues hanno deciso di escludere Maurizio Sarri dalla lista dei candidati per le sue dichiarazioni passate. In particolare le offese omofobe rivolte a Roberto Mancini in Napoli-Inter dello scorso 19 gennaio 2016: al termine della sfida di Coppa Italia, l’allenatore toscano si rivolse verso l’attuale ct della Nazionale con termini come «frocio, finocchio». Attese conferme nelle prossime ore: secondo il tabloid britannico al momento c’è Laurent Blanc per la panchina della compagine di Premier League, possibile sogno sfumato per l’ex allenatore dell’Empoli…