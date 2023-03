Calciomercato: Mbappé pentito di aver rifiutato il Real Madrid?

Mbappé si sarebbe pentito della decisione di rifiutare il Real Madrid in estate per rimanere al PSG? L’indiscrezione di Marca

Il gran rifiuto di Kyllian Mbappé, che in estate aveva detto di no al Real Madrid, è ora motivo di rammarico per il fuoriclasse del PSG?

Secondo quanto riportato da Marca, il francese avrebbe contattato la dirigenza del Real Madrid, dicendosi pentito della scelta fatta in estate. Possibile che nella prossima finestra di mercato le Merengues decidano di riprovarci?