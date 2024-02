Mercato Torino, Vagnati contro Radonjic: «Qua portava tanti problemi»

Davide Vagnati, responsabile dell’area tecnica granata, ha parlato di Nemanja Radonjic, recentemente passato in prestito al Maiorca

Nemanja Radonjic è stato ceduto dal Torino al Maiorca in prestito fino al termine della stagione. Il serbo aveva cominciato la sua esperienza in granata con grandi aspettative, ma non è riuscito a dimostrare il suo talento.

Nel corso di una conferenza stampa in casa Toro, il responsabile dell’area tecnica granata Daniele Vagnati ha spiegato la situazione: «L’ho sentito pochi giorni fa, è un ragazzo di cuore. Purtroppo ha grandi limiti di tenuta mentale, forse anche di carichi lavoro che non riesce a mantenerli nel corso della settimana. Aveva bisogno spesso di pause, purtroppo non è questione di Torino o di allenatore: per certi obiettivi, bisogna sempre essere sul pezzo. Non è nemmeno più un ragazzino, se ha cambiato spesso squadra evidentemente c’è qualche problema. E’ normale che ci sia dispiacere, ma io cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno: abbiamo investito non una cifra esorbitante, ci ha dato una mano e ci ha risolto qualche partita. Ora vedremo al Maiorca, quest’estate decideremo il suo futuro».