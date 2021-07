Calciomercato, su Messias spunta l’interesse della Lazio. Le ultime

Messias sembra esser tornato prepotentemente nel mirino della Lazio: ecco quali sono le ultime sul giocatore del Crotone

Visto il passaggio al 4-3-3, la Lazio non può non essere alla ricerca di giocatori offensivi. Un nome caldo sembrerebbe essere quello di Junior Messias, in uscita dal Crotone e cercato anche dal Torino.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sul gioiello dei calabresi ci sarebbero tante squadre, ma i biancocelesti si sarebbero inseriti con grande prepotenza. Non resta che attendere quello che accadrà, perché sviluppi potrebbero arrivare anche a breve.