Calciomercato Torino, i granata in pole per Messias: l’offerta

Calciomercato Torino: i granata sarebbero davanti a tutti nella corsa a Junior Messias, i dettagli dell’offerta

Nonostante la retrocessione in Serie B, il Crotone ha messo in mostra diversi talenti nell’ultima stagione. E tra questi c’è anche Junior Messias che avrebbe fatto innamorare mezza Serie A. Davanti a tutti però, nella corsa la fantasista brasiliano, ci sarebbe il Torino.

Come riportato da Tuttosport, i granata sarebbero gli unici ad aver avvicinato la richiesta dei calabresi per il calciatore: 6-8 milioni l’offerta dei piemontesi a fronte dei 12 milioni chiesti dai rossoblù. Una distanza non insormontabile, considerati anche i 30 anni di Messias. Il d.s. del Torino Vagnati potrebbe accelerare nei prossimi giorni.