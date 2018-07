Calciomercato Milan, per l’attacco si allontana Higuain e rispunta il nome di Radamel Falcao del Monaco. Resta calda anche la pista per lo spagnolo Alvaro Morata

Calciomercato Milan, si cerca un attaccante di peso per rinforzare il reparto avanzato. Il nome di Gonzalo Higuain è sempre più lontano, poco gradito alla nuova proprietà per termini di età e di ingaggio. Sempre viva la pista che porta allo spagnolo Alvaro Morata, ma può riaprirsi anche quella per Radamel Falcao. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante colombiano del Monaco sarebbe un profilo ideale per i rossoneri: dal costo del cartellino, più abbordabile anche in seguito alla linea societaria ribadita dal direttore dell’area tecnica Leonardo, a quello dell’ingaggio, oltre ad essere un nome di profilo internazionale (nonostante l’età non più giovanissima, classe 1986).

Il Milan dovrà poi lavorare anche alle cessioni: almeno due attaccanti dovrebbero essere ceduti per far spazio al ‘colpo’ di rilievo che i tifosi aspettano da tempo; i nomi in uscita, su tutti, sono quelli di Carlos Bacca, reduce da una stagione in prestito al Villareal, e quello di Nikola Kalinic, mai entrato nei piani della squadra di Gattuso. Meno preventivabile, invece, l’uscita degli attaccanti André Silva e Patrick Cutrone.