Sono giorni decisivi per il futuro di Carlos Bacca: l’attaccante vuole solo il Villarreal, ma c’è ancora distanza con il Milan

Rientrato per fine prestito, Carlos Bacca difficilmente resterà al Milan. L’attaccante non rientra nel progetto targato Gennaro Gattuso ma non si è ancora sbloccata la trattativa con il Villarreal. Il colombiano ha convinto la dirigenza spagnola nel corso dell’esperienza dell’ultima stagione, ma c’è ancora distanza tra i due club…

Il Sottomarino giallo ha messo sul piatto 8 milioni di euro più bonus: una cifra ritenuta non soddisfacente dalla dirigenza di via Aldo Rossi, che chiede 12-13 milioni di euro per evitare una sanguinosa minusvalenza. La volontà dell’ex Siviglia è chiara: vuole tornare in Liga e continuare lì la sua carriera…