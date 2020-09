Calciomercato Milan: c’è l’ok di Hauge, si cerca l’intesa con il Bodo/Glimt

Calciomercato Milan: il club rossonero continua a lavorare per l’acquisto di Jens Petter Hauge. Si cerca l’intesa con il Bodo

Jens Petter Hauge si avvicina al Milan. L’attaccante norvegese, che ha stregato i rossoneri nella sfida di Europa League, ha dato l’ok al trasferimento nella squadra di Pioli.

Ora non resta che trovare l’accordo definitivo con il Bodo Glimt. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio la trattativa va avanti anche in questi minuti, anche perché il gruppo Red Bull è ancora in corsa. Se il club rossonero dovesse prenderlo, non lo lascerebbe in prestito al Bodo ma lo farebbe arrivare subito in Italia.