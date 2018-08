Calciomercato Milan, André Silva è a Siviglia: l’addio al Milan sarà ufficiale nelle prossime ore, ecco il video del suo arrivo in Spagna

Dopo una stagione deludente, André Silva riparte dalla Liga. L’attaccante portoghese, arrivato al Milan nell’estate 2017 dal Porto per 38 milioni di euro, ha deciso di accettare la corte del Siviglia: i Nervionenses hanno trovato l’accordo economico con la dirigenza rossonera e manca solo l’ufficialità. Il classe 1995 ha raggiunto la città spagnola ed è arrivato alle ore 15.00 all’hotel Los Lebreros: ad accoglierlo il direttore sportivo Caparros.

I colleghi de El Desmarque sottolineano che nelle prossime ore il gioiellino di Baguim do Monte si sottoporrà alle visite mediche di rito, per poi mettere nero su bianco il contratto con il Siviglia. Grandi sorrisi per il lusitano, voglioso di rilanciarsi dopo una stagione tra luci ed ombre in rossonero. Accordo raggiunto in prestito con diritto di riscatto: ecco il video del suo arrivo a Siviglia: