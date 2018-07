Il Milan pensa anche alle cessioni. Calciomercato Milan: da Reina a Kalinic passando per Bonucci e Ricardo Rodriguez, mezza squadra è in vendita

Non è giusto parlare di supermarket Milan ma poco ci manca. Leonardo, nuovo direttore tecnico del Milan, avrà un compito difficile: vendere! Il dt si troverà di fronte a una situazione intricata perché Leonardo Bonucci ha chiesto di andare alla Juventus e dovrebbe essere accontentato dalle due società ma Leo non è l’unico con su scritto ‘vendesi’. Secondo Tuttosport il Milan cerca nuove plusvalenze per mettere a posto i conti e per finanziare la campagna acquisti. Calciomercato Milan: mezza squadra via!

Anche Ricardo Rodriguez e Nikola Kalinic, titolari nella passata stagione, possono lasciare il Milan. Il primo non ha convinto del tutto, il secondo non ha mai convinto. Il terzino ha mercato in Bundesliga, in centravanti in Spagna ma l’affare con l’Atletico però sembra essersi arenato. Anche Pepe Reina, appena arrivato, è in bilico: il Chelsea è pronto a mettere sul tavolo 6-8 milioni di euro. André Silva è sul mercato ma non sarà facile trovare un acquirente disposto ad accontentare le richieste milaniste. Gustavo Gomez, Andrea Bertolacci e Manuel Locatelli possono portare altre plusvalenze. Sul mercato anche Bacca e Montolivo.