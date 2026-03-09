Calciomercato Milan: il Parma bussa alla porta! Vuole strappare il gioiellino ai rossoneri, l’indiscrezione non lascia dubbi

Calciomercato Milan: il Parma ha messo nel mirino questo giocatore dei rossoneri. Tutti i dettagli e cosa può succedere

Il calciomercato guarda sempre con grandissima attenzione al futuro e alle nuove promesse del panorama calcistico italiano. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Parma avrebbe messo concretamente nel mirino Christian Comotto.

L’esplosione allo Spezia e il pressing del Parma

Il giovane talento rossonero è attualmente impegnato in prestito allo Spezia, dove sta disputando una stagione di altissimo spessore. Le sue ottime prestazioni fornite nel difficile e competitivo campionato cadetto stanno attirando inevitabilmente le attenzioni di diversi club di categoria superiore. In terra ligure, Comotto sta trovando con costanza quella continuità di impiego e quella necessaria crescita tecnica fondamentali per la sua rapida maturazione sportiva.

Gli osservatori del club emiliano hanno monitorato il ragazzo più volte e con grande attenzione nel corso di questa stagione. Le relazioni stilate sono estremamente positive: gli scout del Parma sono rimasti letteralmente impressionati dalla straordinaria maturità tattica e mentale del giocatore, dote rara se si considera la sua giovanissima età.

Mercato Milan: blindare Comotto o cederlo?

Di fronte a questo forte e concreto interesse, per il Milan si apre ora un vero e proprio dilemma tattico e societario in vista dell’estate 2026. La dirigenza del Diavolo si trova a dover ponderare con cura la strategia migliore per il futuro del ragazzo. Le strade principali sono due:

Il ritorno alla base: Riportare il calciatore a Milanello per inserirlo gradualmente nel progetto tecnico e tattico di Massimiliano Allegri .

Riportare il calciatore a Milanello per inserirlo gradualmente nel progetto tecnico e tattico di . Il prestito in Serie A: Cedere il centrocampista a un club ambizioso come il Parma, una soluzione che potrebbe garantirgli da sùbito un palcoscenico importante e un minutaggio elevato nel massimo campionato.

Nelle prossime settimane, la dirigenza rossonera valuterà con estrema attenzione se privarsi di uno dei profili in assoluto più interessanti e promettenti dell’intero settore giovanile.