Calciomercato Milan: ormai prossimi alla sessione invernale di trasferimenti, il club rossonero punta Amadou Diawara per rinforzare il centrocampo

Calciomercato Milan: l’attesa per l’apertura della sessione invernale di trasferimenti finirà tra poco più di un mese. La squadra rossonera, colpita da tanti infortuni tra difesa e centrocampo, pensa ai possibili rinforzi per sopperire alle pesanti assenze. In mezzo al campo, in particolare, è vivo il nome di Amadou Diawara, centrocampista classe 1997 che sta trovando poco spazio nel Napoli di Ancelotti. Il giocatore guineano, nella stagione in corso, ha disputato appena 345 minuti giocando l’intero match soltanto in due occasioni nelle sei partite in cui è stato utilizzato. CONTINUA A LEGGERE LA NOTIZIA SU MILAN NEWS 24