Calciomercato portieri: in caso di partenza di Areola dal Psg, Mino Raiola potrebbe portare Gianluigi Donnarumma in Francia

Calciomercato portieri in fermento: dopo la cessione a peso d’oro di Alisson al Liverpool, la Roma cerca un valido sostituto del brasiliano. Uno dei nomi in lista è quello di Alphonse Areola, ‘secondo’ di Kevin Trapp al Paris Saint-Germain, dove da poco ha fatto il suo approdo anche Gianluigi Buffon. Come riferito da Sky Sport, un eventuale arrivo di Areola in giallorosso potrebbe favorire anche un altro ‘colpo’ tra i pali: l’agente di Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola, avrebbe infatti in mente di riproporre il portiere classe 1999 del Milan al club parigino dopo i contatti già avuti nel tempo.