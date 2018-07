Giro dei portieri in Europa: Courtois verso il Real, Alisson verso il Liverpool, Areola verso Roma e Donnarumma può andare al Chelsea

Maurizio Sarri vuole pochi ma importanti innesti per il suo Chelsea ma è alle prese con alcuni casi spinosi, a cominciare da quello relativo al portiere Thibaut Courtois ha un solo anno di contratto e non ha trovato l’accordo con il club per il prolungamento del contratto. Inevitabile la rottura e la cessione immediata. Sulle tracce del portiere belga c’è il Real Madrid, vicino all’accordo con l’estremo difensore e con i Blues. Il Chelsea vuole Alisson ma il Liverpool ha offerto 75 milioni, tra parte fissa e bonus, alla Roma. La formazione londinese potrebbe così virare su Gigio Donnarumma.

Il Milan ha due portieri titolari e uno è di troppo. Reina è appena arrivato e guadagna 3 milioni di euro, troppi per una riserva. Gigio è in rotta con l’ambiente e Raiola lavora da tempo per portarlo via dal Milan perché non convinto dal progetto rossonero. Il Chelsea potrebbe essere la soluzione ideale per il classe ’99 rossonero. Secondo Il Corriere dello Sport, Donnarumma non ha ricevuto offerte ufficiali ma il giro che coinvolge i portieri potrebbe risucchiare anche il numero 99 rossonero.