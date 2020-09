Calciomercato Milan: dopo Brahim Diaz e Tonali c’è Bakayoko. Si punta alla Champions

Il Milan è scatenato sul mercato e dopo Brahim Diaz e Tonali si vuole portare a Milano anche Bakayoko: i dettagli

Il Milan è scatenato sul mercato. Come spiega La Gazzetta dello Sport i rossoneri hanno già piazzato il colpo Tonali e quello – in prospettiva – di Brahim Diaz, atteso oggi in mattinata a Milano via Madrid. E non è finita, perché nell’agenda bollente di Maldini e Massara c’è sempre il nome di Bakayoko, tenuto in caldo mentre si chiudevano le altre operazioni, compreso ovviamente il rinnovo di Ibra che ha stappato il mercato rossonero: il ritorno del centrocampista francese resta all’ordine del giorno, l’obiettivo è quello di inserire ogni tessera del puzzle al posto giusto al più presto per consentire a Pioli di azzannare l’obiettivo Champions con l’organico al completo fin da subito.

Brahim sbarcherà a Milano alle 11: si sottoporrà a tampone e aspetterà l’esito in hotel.In caso di negatività si passerà alle visite mediche, in programma tra domani e venerdì. Poi firmerà il contratto che lo legherà al Milan fino al giugno del prossimo anno: il trequartista spagnolo arriverà in prestito secco.

Il dialogo con il Chelsea per Bakayoko dunque va avanti, si tratta su un prestito oneroso con diritto di riscatto tra i 30 e i 32 milioni complessivi. Il centrocampista vuole il Diavolo e pur di tornare a San Siro si ridurrà lo stipendio a 3milioni.