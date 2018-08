Il ventiduenne croato Alen Halilovic, appena arrivato al Milan, potrebbe già lasciare l’Italia per tornare in Spagna

Il calciomercato del Milan sta facendo sperare i tifosi in vista della prossima stagione. Durante la sessione estiva, difatti, sono arrivati molti rinforzi per la rosa di Gennaro Gattuso, su tutti Mattia Caldara e Gonzalo Higuain. Tra questi c’è anche Alen Halilovic, il giovane talento croato arrivato a parametro zero che molti vedono come il nuovo Luka Modric. Il ventiduenne nonostante le qualità tecniche, però, non sembra una delle prime scelte dell’allenatore rossonero e la società pare intenzionata a cedere il giocatore già nei prossimi giorni, prima della chiusura del mercato in uscita fissata per il 31 agosto.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo El Mundo Deportivo, il croato è entrato nel mirino di Girona ed Espanyol che vorrebbero prelevarlo dal Milan e riportarlo in Spagna, dove il calciatore ha già giocato con Barcellona B, Sporting Gijón e Las Palmas. L’avventura in Italia e nel Milan per Halilovic, dunque, potrebbe concludersi senza neanche aver esordito in Serie A e in alcuna competizione ufficiale con la maglia rossonera.